Раскрыта личность представителя Турции на саммите БРИКС

Глава МИД Турции Фидан будет представлять страну на саммите БРИКС
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Фидан представит Турцию на саммите БРИКС в Бразилии
Фидан представит Турцию на саммите БРИКС в Бразилии Фото:

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан представит страну на саммите БРИКС в Бразилии 6–7 июля 2025 года. Об этом сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

«Министр иностранных дел Хакан Фидан примет участие в 17-м саммите стран БРИКС в Рио-де-Жанейро 6–7 июля от имени нашего президента», — сообщил ТАСС источник в МИД Турции. Саммит соберет представителей 10 государств. На встрече будут обсуждаться вопросы международной безопасности, экономического сотрудничества и глобального развития.

Ожидается, что лидер России Владимир Путин примет участие в саммите по видеосвязи. Что БРИКС за саммит, почему он пройдет в Бразилии, кто примет в нем участие и что будут обсуждать — в материале URA.RU.

Объединение играет важную роль в перераспределении экономического влияния на мировой арене, передает Pravda.ru. Как заявил глава Колумбийско-Евразийской торговой палаты, эпоха, когда ключевые решения в сфере торговли принимались исключительно Соединенными Штатами и Европой, уходит в прошлое.

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан представит страну на саммите БРИКС в Бразилии 6–7 июля 2025 года. Об этом сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве. «Министр иностранных дел Хакан Фидан примет участие в 17-м саммите стран БРИКС в Рио-де-Жанейро 6–7 июля от имени нашего президента», — сообщил ТАСС источник в МИД Турции. Саммит соберет представителей 10 государств. На встрече будут обсуждаться вопросы международной безопасности, экономического сотрудничества и глобального развития. Ожидается, что лидер России Владимир Путин примет участие в саммите по видеосвязи. Что БРИКС за саммит, почему он пройдет в Бразилии, кто примет в нем участие и что будут обсуждать — в материале URA.RU. Объединение играет важную роль в перераспределении экономического влияния на мировой арене, передает Pravda.ru. Как заявил глава Колумбийско-Евразийской торговой палаты, эпоха, когда ключевые решения в сфере торговли принимались исключительно Соединенными Штатами и Европой, уходит в прошлое.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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