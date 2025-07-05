Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан представит страну на саммите БРИКС в Бразилии 6–7 июля 2025 года. Об этом сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
«Министр иностранных дел Хакан Фидан примет участие в 17-м саммите стран БРИКС в Рио-де-Жанейро 6–7 июля от имени нашего президента», — сообщил ТАСС источник в МИД Турции. Саммит соберет представителей 10 государств. На встрече будут обсуждаться вопросы международной безопасности, экономического сотрудничества и глобального развития.
Ожидается, что лидер России Владимир Путин примет участие в саммите по видеосвязи. Что БРИКС за саммит, почему он пройдет в Бразилии, кто примет в нем участие и что будут обсуждать — в материале URA.RU.
Объединение играет важную роль в перераспределении экономического влияния на мировой арене, передает Pravda.ru. Как заявил глава Колумбийско-Евразийской торговой палаты, эпоха, когда ключевые решения в сфере торговли принимались исключительно Соединенными Штатами и Европой, уходит в прошлое.
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