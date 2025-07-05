ВС РФ уничтожили скопление американской техники

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Подразделения «Север» в Сумской области улучшили положение по переднему краю
Подразделения «Север» в Сумской области улучшили положение по переднему краю Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ  уничтожили две пусковые установки и две радиолокационные станции AN/MPQ-65 американского зенитного ракетного комплекса Patriot на территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Уничтожены две пусковые установки и две радиолокационные станции AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса „Patriot“ производства США», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. В Минобороны также уточнили, что за минувшие сутки средствами ПВО России были сбиты снаряд РСЗО HIMARS, ракета большой дальности «Нептун», три авиационные бомбы и 371 беспилотный летательный аппарат.

Кроме этого, по данным министерства, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние сутки составили около 1265 военнослужащих в результате действий российских группировок войск на различных направлениях. Отдельно отмечено, что подразделения объединенной группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю в Сумской области.

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ВС РФ  уничтожили две пусковые установки и две радиолокационные станции AN/MPQ-65 американского зенитного ракетного комплекса Patriot на территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Уничтожены две пусковые установки и две радиолокационные станции AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса „Patriot“ производства США», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. В Минобороны также уточнили, что за минувшие сутки средствами ПВО России были сбиты снаряд РСЗО HIMARS, ракета большой дальности «Нептун», три авиационные бомбы и 371 беспилотный летательный аппарат. Кроме этого, по данным министерства, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние сутки составили около 1265 военнослужащих в результате действий российских группировок войск на различных направлениях. Отдельно отмечено, что подразделения объединенной группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю в Сумской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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