ВС РФ уничтожили скопление американской техники

ВС РФ уничтожили две пусковые установки и две радиолокационные станции AN/MPQ-65 американского зенитного ракетного комплекса Patriot на территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Уничтожены две пусковые установки и две радиолокационные станции AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса „Patriot“ производства США», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. В Минобороны также уточнили, что за минувшие сутки средствами ПВО России были сбиты снаряд РСЗО HIMARS, ракета большой дальности «Нептун», три авиационные бомбы и 371 беспилотный летательный аппарат.
Кроме этого, по данным министерства, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние сутки составили около 1265 военнослужащих в результате действий российских группировок войск на различных направлениях. Отдельно отмечено, что подразделения объединенной группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю в Сумской области.
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