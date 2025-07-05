Подготовленные резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сокращаются на фоне ожесточенных боев на нескольких участках фронта. Об этом сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Сейчас бои идут по всей линии фронта. В местах, где действует группировка „Центр“, враг несет самые большие потери. Продвижение на красноармейском направлении. Кроме того, сейчас начнутся серьезные бои в Харьковской области, что очень неприятно для врага», — пояснил Дандыкин «Ленте.ру». По его словам, ВСУ намерены перебросить дополнительные резервы в Харьковскую область в связи с продвижением российских войск в этом регионе.
Эксперт отметил, что в Сумской области, особенно в районе села Юнаковка, также фиксируются интенсивные столкновения. По его словам, в этом районе создается зона безопасности.
Дандыкин добавил, что из-за активных боев у украинской стороны становится все меньше подготовленных резервов. Он выразил уверенность, что в ближайшее время ВС РФ скоро ждет успех на этих направлениях.
Ранее российские военные уничтожили несколько пусковых установок и две радиолокационные станции AN/MPQ-65 американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Также ВСУ за последние сутки составили около 1265 военнослужащих в результате действий российских группировок войск на различных направлениях.
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