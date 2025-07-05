Минобороны показало кадры уничтожения бронированной машины Humvee

Российские военные из группировки «Запад» в Харьковской области уничтожили боевую бронированную машину США Humvee. Для поражения вражеской техники бойцы ВС РФ использовали беспилотник на оптоволокне. Соответствующие кадры, имеющиеся в распоряжении URA.RU, продемонстрировали Минобороны РФ.
«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на ББМ противника [Humvee]. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена военнослужащими разведподразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск „Запад“ с применением FPV-дрона с оптоволоконным управлением», — уточнили в военном ведомстве. Саму бронированную технику обнаружили в лесном массиве, она была замаскирована. На опубликованных министерством кадрах зафиксировано точное попадание дрона по бронеавтомобилю и его последующее возгорание.
По информации ведомства, операция была проведена с использованием беспилотника на оптоволокне. Причем даже сильный ветер не помешал успешному проведению операции.
Ранее российские военные уже сообщали об уничтожении американских бронеавтомобилей Humvee с помощью FPV-дронов на других направлениях. В частности, на южно-донецком направлении бойцы группировки «Восток» поразили замаскированную технику противника. Humvee широко используется армией США и их союзниками благодаря высокой проходимости и универсальности, однако российские подразделения регулярно уничтожают эту технику в зоне СВО.
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