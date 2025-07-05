СКР нашел виновного в уничтожении российского ИЛ-76 с пленными зимой 2024 года

Следственный комитет (СК) России объявил в международный розыск командира 138-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Николая Дзямана (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) по делу о теракте. Он сбил российский самолет с украинскими пленными на борту. Об этом стало известно на совещании с председателем СК Александром Бастрыкиным, которое состоялось в Донецке.
«В отношении Дзямана вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в теракте. Организован его международный розыск», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале СК.
В ходе доклада стало известно о расследовании обстоятельств крушения военно-транспортного самолета Ил-76М ВКС России в Белгородской области. ЧП произошло в 2024 году. На борту воздушного судна находились члены экипажа, а также 65 украинских военнопленных. Согласно полученным данным, лайнер был сбит зенитной ракетой, выпущенной из комплекса ПВО Patriot. Во взаимодействии с Генштабом ВС РФ выяснено, что подобные комплексы состоят на вооружении 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ. Установлено, что удар по самолету был нанесен военнослужащими, действовавшими по незаконному приказу, отданному командиром бригады Николаем Дзяманом и вышестоящим руководством ВСУ.
Отмечается также, что на данный момент продолжается поиск других соучастников этого преступления. Речь идет также и о высших военных должностных лиц Минобороны Украины.
Год назад Дзяман был заочно арестован по делу об этом теракте. Решение об этом вынес Хамовнический районный суд Москвы. Командиру 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ предъявили обвинение в совершении преступления по статье «Террористический акт, повлекший причинение смерти человеку», пишет телеканал 360.
* Николай Дзяман внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.
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