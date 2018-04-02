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Главные новости Челябинской области
14:06  02 апреля 2018 0

Челябинские металлурги сделали из завода туристическую мекку

Экскурсии проводят на специальной промплощадкеФОТО: пресс-служба ММК

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) организовал на территории завода площадку для экскурсий. Промышленным туристам России и зарубежья металлурги обещают зрелищность и безопасность.

На ММК провели первую экскурсию для туристических агентств и отельеров Челябинской области и Башкортостана. Туристам продемонстрировали работу доменной печи №6 по выплавке чугуна и компьютеризированную диспетчерскую, а также стан «2000» холодной прокатки. Посетителей удивили техническое оснащение и масштаб металлургического завода. Они выразили уверенность, что спрос на экскурсии будет высоким. «Жители Уфы знают о Магнитогорске лишь по хоккейной команде и горнолыжным центрам. Пришла пора знакомить их, если можно так сказать, со стальным сердцем, дающим жизнь городу, региону, да и стране», — рассказала представитель уфимского туроператора «Полесье» Олеся Нечипуренко. «Бывал на ММК тридцать четыре года назад, еще студентом на преддипломной практике. Впечатлен тем, как изменилось предприятие за эти годы. Как обыватель однозначно скажу, что экскурсии на ММК будут интересны и чрезвычайно востребованы», — отметил директор «Корпорации развития Южного Урала» Александр Стариков.

Магнитогорск вошел в кластер промышленного туризма в рамках федеральной программы Ростуризма с 2019 по 2025 годы. Специалистам поручено проработать маршруты по промплощадке Магнитки, учитывая безопасность посетителей, информационную насыщенность и зрелищность экскурсионной программы.

Артем Косых
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