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Главные новости Свердловской области
14:23  02 апреля 2018 0

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по знаменитому долгострою депутата

Стройка. Челябинск, жилье, новостройка, стройка, строитель, закат
По словам Горелых, на объекте сейчас остановлены все работыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» по факту обмана более ста дольщиков дома на улице 3-го Интернационала (ЖК «Первый Николаевский»). Как уточнил глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых, в преступлении подозреваются «должностные лица жилищно-строительного кооператива, которые в период с 2012 по 2017 год осуществляли возведение дома».

«В настоящее время все работы на стройплощадке приостановлены. Спецтехника и рабочие отсутствуют. В установленные договором сроки объект не сдан в эксплуатацию, денежные средства дольщикам не возвращены, квартиры не предоставлены в собственность», — заметил Горелых. Интересно, что количество пострадавших может еще увеличиться — в главке попросили обманутых граждан обращаться с заявлениями в отдел №2 следственной части ГСУ ГУ МВД по региону.

ЖК «Первый Николаевский» был флагманским проектом компании «УктусСтрой», подконтрольной депутату гордумы Екатеринбурга Игорю Плаксину. Строительство не удалось завершить из-за больших долгов, в итоге сотни пайщиков оказались без денег и жилья. После переговоров Сбербанк (кредитор) и областной минстрой привлекли нового застройщика — группу компаний PRINZIP.

Это уже второе уголовное дело по статье «Мошенничество», которое касается строительных объектов Игоря Плаксина. В феврале 2018 года началось следствие по факту обмана дольщиков пятой очереди ЖК «Новый Уктус», которую с 2016 году не может сдать «Уралэнергостройкомплекс». В середине марта заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев потребовал от свердловских полицейских активнее расследовать уголовное дело о хищениях на площадках компании.

Дозвониться до Игоря Плаксина журналисту «URA.RU» не удалось. На звонки на сотовый телефон он не ответил.

Сергей Дианов
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