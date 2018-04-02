14:52 02 апреля 2018 1

Внешний вид балерины испугал жену ее водителя Фото: Илья Московец © URA.RU

Супруга водителя Анастасии Волочковой Софья Скиртач похоронила скандальную балерину. Экс-приму Большого театра Скиртач обвинила в алкоголизме и домогательствах.

После очередного судебного заседания по делу водителя Александра Скиртача, которого Волочкова обвинила в краже денег, покушении жизнь и планах похитить дочь хозяйки, заступилась жена водителя. Взвинченная женщина рассказала в программе «Ты не поверишь» на НТВ, что очень хотела ударить балерину прямо в зале суда. При этом Софья Скиртач заявила, что Волочкова очень плохо выглядит. «У нее вид [такой] — она алкоголик. У нее вид такой, что она две недели назад умерла. Красно-синяя стоит и ходит», — пояснила Софья. При этом женщина уверена, что балерина мстит ее супругу из-за отказа в интимной близости. «Она его хотела, а он ей не дал. И сел в СИЗО», — жестко заявила Скиртач.

На протяжении пяти месяцев Александр Скиртач находится в СИЗО. Волочкова уверена, что бывший личный водитель обокрал ее, планировал похитить дочь, чтобы потребовать выкуп, и якобы даже хотел отравить. Ему грозит срок до пяти лет тюремного заключения, — напоминают «Дни.ру».

Знаменитая шпагатами балерина получила скандальную известность после того, как в Сеть попали ее интимные фото, где она занимается сексом с молодым любовником Черменом Дзотовым. Бизнесмен подтвердил подлинность снимков.