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Главные новости Курганской области
15:06  02 апреля 2018 0

Центральный штаб Навального закрыл офис в Кургане из-за нехватки денег

Открытие штаба Навального. Курган, кузовков михаил, навальный2018
Координатор штаба Михаил Кузовков попрощался со штабом через соцсетиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане закрылся офис российского блогера Алексея Навального. Об этом через соцсети уведомил активистов уже бывший координатор штаба Михаил Кузовков.

Штаб был открыт около девяти месяцев назад, когда Навальный, несмотря на имеющиеся у него ограничения по участию в выборах, планировал выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России. Офис располагался в помещении по ул. Коли Мяготина, 169. По данным экс-координатора, решение о закрытии принял центральный штаб в Москве из-за сокращения финансирования.

Кузовков пишет, что активисты будут взаимодействовать неформально, автономно. Уточнить дальнейшие планы Кузовкова оперативно не удалось — он не ответил она телефонные звонки.

«URA.RU» ранее рассказывало, что в марте неизвестные исписали офис красками, а у дверей поставили унитаз, в котором были закреплены шорты с символикой американского флага и мешки с мусором. Кузовков тогда обратился в полицию.

Анна Бояркина
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