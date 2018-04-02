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02 апреля 2018
18:34  02 апреля 2018 4

Шувалов признал, что российские законы не имеют отношения к жизни

Всероссийский конкурс управленцев
Первый вице-премьер подчеркнул, что жизнь часто опережает законотворчествоФото: Владимир Андреев © URA.RU

Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что в России существуют законы, которые не имеют никакого отношения к жизни. Об этом он сообщил на совместном заседании коллегий Минэкономразвития, Роспатента и правления фонда «Сколково».

«Мы очень часто любим писать законы, потом они не имеют никакого отношения к жизни», — цитирует RNS слова Шувалова. Он добавил, что зачастую жизнь опережает законодательные инициативы. Кроме того, первый вице-премьер указал, что в настоящее время в правительстве назрело понимание того, что не следует с каждой инициативой Государственной Думы торопиться написать федеральный закон, чтобы «по любому случаю был закон», — подчеркнул Шувалов.

По его мнению, действующих сегодня юридических норм достаточно. «Мы действительно сейчас хотим в рамках существующего, уже накопленного законодательного пространства поработать, посмотреть, где какие-то нужно будет отдельные вопросы решать через законодателей», — уточнил первый вице-премьер. Ранее Игорь Шувалов заявил о необходимости появления в России единого органа управления интеллектуальной собственностью, пишет «Национальная служба новостей». По его мнению, это должно произойти в мае при формировании нового правительства.

Иван Шестак
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