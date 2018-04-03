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03 апреля 2018
02 апреля 2018
09:06  03 апреля 2018 0

Пять фигурантов дела о пожаре в Кемерове обжаловали свой арест

Евромайдан. Киев (Украина), наручники, арест
Тюрьма грозит владельцам и охранникам ТРЦ, а также пожарным инспекторамФото: Валентина Свистунова © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Пять обвиняемых по уголовным делам, связанным со страшным пожаром в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, обжаловали решения о своем аресте. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в Заводском районном суде города.

В суде пояснили, что поступила пятая жалоба от Юлии Богдановой — гендиректора компании-собственника «Зимней вишни». Также жалобы были приняты от арендатора ТРЦ Надежды Судденок, разработчиков системы противопожарной безопасности сгоревшего здания Игоря Полозиненко и Александра Никитина, а также охранника ЧОП Сергея Антюшина. Технический директор «Зимней вишни» Георгий Соболев и бывшая начальница инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова не стали обжаловать решение суда об аресте.

Генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», компании-собственника здания ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове Богданова была задержана 30 марта. Ей предъявили обвинение по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц», уточняет РАПСИ. Как выяснили следователи, подчиненные неоднократно сообщали гендиректору о недостатках системы противопожарной безопасности здания. Однако Богданова так и не предприняла никаких действий по устранению проблем. Арест продлится до 25 мая, уточняет «Национальная служба новостей».

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. При пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следственный комитет России в связи с произошедшим возбудил ряд уголовных дел.

Наталья Михалева
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