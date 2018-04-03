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03 апреля 2018
02 апреля 2018
09:56  03 апреля 2018 3

Пенсии и страховки в России возьмут под усиленный контроль

Презентация новых денежных банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. Екатеринбург, 200 рублей, деньги, рубли, новые купюры
Правительственная комиссия будет следить за госбюджетом и внебюджетными фондамиФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Пенсии в России, как лотерея
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Полномочия правительственной комиссии, которая следит за эффективностью бюджетных расходов, расширят. Теперь она возьмет под особый контроль и федеральный бюджет, и внебюджетные фонды — в том числе пенсионный.

Правительственная комиссия займется усиленным контролем расходования денег из госказны, пишут «Известия». Речь идет не только о федеральном бюджете, но также о Пенсионном фонде России (ПФР), Фонде социального страхования (ФСС) и Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС). В ее поле зрения также попадет реализация существующих госпрограмм и создание новых.

Счетная палата ранее неоднократно выявляла проблемы в исполнении бюджета, и поэтому расширение функций правкомиссии считается актуальным. Так, за 2015 год были обнаружены нарушения на 440 млрд рублей, а в 2016 — на 700 млрд рублей, заявляла председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. Большая часть из них касается исполнения инвестиционных программ, управления госимуществом и госзакупок.

Дарья Корчак
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