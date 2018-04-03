Пенсии и страховки в России возьмут под усиленный контроль

09:56 03 апреля 2018 3

Правительственная комиссия будет следить за госбюджетом и внебюджетными фондами Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Полномочия правительственной комиссии, которая следит за эффективностью бюджетных расходов, расширят. Теперь она возьмет под особый контроль и федеральный бюджет, и внебюджетные фонды — в том числе пенсионный.

Правительственная комиссия займется усиленным контролем расходования денег из госказны, пишут «Известия». Речь идет не только о федеральном бюджете, но также о Пенсионном фонде России (ПФР), Фонде социального страхования (ФСС) и Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС). В ее поле зрения также попадет реализация существующих госпрограмм и создание новых.

Счетная палата ранее неоднократно выявляла проблемы в исполнении бюджета, и поэтому расширение функций правкомиссии считается актуальным. Так, за 2015 год были обнаружены нарушения на 440 млрд рублей, а в 2016 — на 700 млрд рублей, заявляла председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. Большая часть из них касается исполнения инвестиционных программ, управления госимуществом и госзакупок.