В Таганском районном суде Москвы 12 апреля начинается судебный процесс по иску экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича к Роскомнадзору и скандальному южноуральскому журналисту Андрею Корецкому. Бывший глава региона намерен взыскать 1,5 млн рублей с Корецкого за моральный ущерб, а от Роскомнадзора требует признать недействительными сведения, опубликованные на сайте, который редактируется журналистом. Интересы Юревича представляет адвокат Игорь Трунов.
Поводом для иска стали материалы на сайте, где в адрес Михаила Юревича имеются явно оскорбительные заявления. Особое возмущение экс-губернатора вызвал тот факт, что его назвали консультантом ИГИЛ, террористической организации, запрещенной в России. Отметим, что регистрации СМИ у сайта, малопосещаемого и редко цитируемого, нет, его деятельность Роскомнадзором не регулируется. Сам Корецкий пишет, что не собирается комментировать иск Юревича, но его адвокаты ходатайствуют о переносе дела в Тракторозаводский районный суд Челябинска, по месту жительства ответчика.
Андрей Корецкий работал в «Вечернем Челябинске» в тот период, когда газета принадлежала Михаилу Юревичу. В начале 2005 года Корецкий был уволен за прогулы, хотя он сам заявлял, что ушел из газеты, так как принял сторону действующего мэра Челябинска Вячеслава Тарасова, против которого выставил свою кандидатуру на выборах главы города Михаил Юревич. В июне 2014 года был приговорен к трем годам лишения свободы условно за вымогательство денег у экс-главы Каслинского района Александра Коробейникова. В некоторых материалах сайта содержатся оскорбительные высказывания в адрес журналистов челябинских и окружных СМИ. «За ложь пора отвечать», — процитировали слова экс-губернатора в его пресс-службе, комментируя иск Корецкому и Роскомнадзору.
В отношении Михаила Юревича, скрывшегося в Лондоне, возбуждены уголовные дела по взяткам с представителей дорожного бизнеса на 3,4 млрд рублей и от экс-министра здравоохранения региона Виталия Тесленко на 23 млн рублей. Своей вины он не признает. Фигурантами дела по «откатам» с дорожной революции стали Маргарита Бутакова, теща бизнес-партнера Юревича Вадима Белоусова и менеджер «Макфы» Андрей Чуркин. Решением суда экс-губернатор заочно арестован. Большую часть своего бизнеса Михаил Юревич вывел в офшорные зоны.