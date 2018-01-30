Юревич вывел Челябинскую область в число самых коррумпированных регионов

Челябинская область вошла в пятерку самых коррумпированных регионов России, уступив только Москве, Краснодарскому краю, Башкортостану и Татарстану. По итогам прошлого года на Южном Урале зафиксировано 794 таких преступления, сообщил на пресс-конференции в прокуратуре региона начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Александр Ермолаев, передает корреспондент «URA.RU».
Больше половины таких преступлений связано со взяточничеством. Среди самых громких историй прокурор назвал уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича, которому инкриминируется получение взятки в 3,5 млрд рублей. Обвинительный приговор по итогам судебных разбирательств получилизаместитель министра культуры области Яна Комиссарова, сенатор Константин Цыбко, экс-мэр Копейска Вячеслав Истомин, бывшие главы Кунашакского района и Карабаша Вадим Закиров и Вячеслав Ягодинец соответственно. Кроме того, на скамье подсудимых оказались 10 сельских глав.
Если брать служащих, то больше всего коррупционных преступлений, по данным прокуроров, совершают сотрудники правоохранительных органов (22 уголовных дела) и врачи (20 уголовных дел), чиновники всех уровней только на третьем месте (19 уголовных дел), за ними следуют работники почты (10 уголовных дел), педагоги (6 уголовных дел), работники детских садов (4 уголовных дела) и спасатели (1 уголовное дело).
Всего надзорное ведомство выявило три тысячи различных нарушений законодательства о коррупции. По представлению прокуроров более 800 привлечено к дисциплинарной и административной ответственности.