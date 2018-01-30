{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Минфин США перепутал топ-менеджеров
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,29
Динамика за 2 недели
Евро 69,54
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 января 2018
29 января 2018
Главные новости Челябинской области
15:25  30 января 2018 0

Юревич вывел Челябинскую область в число самых коррумпированных регионов

Пресс-конференция Александра Кондратьева, прокурора Челябинской области. Челябинск, ермолаев александр, саломатов евгений
По словам Александра Ермолаева (слева), на Южном Урале за год зафиксировали почти 800 таких преступленийФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область вошла в пятерку самых коррумпированных регионов России, уступив только Москве, Краснодарскому краю, Башкортостану и Татарстану. По итогам прошлого года на Южном Урале зафиксировано 794 таких преступления, сообщил на пресс-конференции в прокуратуре региона начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Александр Ермолаев, передает корреспондент «URA.RU».

Больше половины таких преступлений связано со взяточничеством. Среди самых громких историй прокурор назвал уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича, которому инкриминируется получение взятки в 3,5 млрд рублей. Обвинительный приговор по итогам судебных разбирательств получилизаместитель министра культуры области Яна Комиссарова, сенатор Константин Цыбко, экс-мэр Копейска Вячеслав Истомин, бывшие главы Кунашакского района и Карабаша Вадим Закиров и Вячеслав Ягодинец соответственно. Кроме того, на скамье подсудимых оказались 10 сельских глав.

Новость по теме
Рейтинг самых коррумпированных муниципалитетов на Южном Урале составили прокуратура и «URA.RU». ФОТО

Если брать служащих, то больше всего коррупционных преступлений, по данным прокуроров, совершают сотрудники правоохранительных органов (22 уголовных дела) и врачи (20 уголовных дел), чиновники всех уровней только на третьем месте (19 уголовных дел), за ними следуют работники почты (10 уголовных дел), педагоги (6 уголовных дел), работники детских садов (4 уголовных дела) и спасатели (1 уголовное дело).

Всего надзорное ведомство выявило три тысячи различных нарушений законодательства о коррупции. По представлению прокуроров более 800 привлечено к дисциплинарной и административной ответственности.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров