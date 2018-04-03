Якушев призвал тюменцев готовиться к худшему сценарию паводка

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев заявил, что местным жителям нужно быть готовыми к самому сложному сценарию паводка в регионе. Заявление прозвучало во время рабочего совещания с главами районов и городов региона, которое прошло в режиме видеоконференц-связи.
В совещании приняли участие члены правительства области и начальник регионального ГУ МЧС Юрий Алехин. Якушев призвал обратить внимание на информирование людей, подготовку пунктов временного пребывания, площадок для домашних животных, формирование запасов продуктов питания, питьевой воды, организацию лодочных переправ. «Дополнительных команд ждать не нужно, работаем на опережение, готовимся к высокой воде и самому сложному развитию событий», — процитировали губернатора на портале администрации области.
Как доложил Алехин, согласно прогнозам погоды, уровень воды в реках Иртыш, Тобол, Тура, Пышма, Исеть и Тавда не превысит показателей прошлого года, в Ишиме подъем воды предполагается в пределах многолетних уровней. В районе города Ишим он составит от 700 до 940 см. Вскрытие рек ожидается до конца апреля. Глава регионального ГУ МЧС заметил, что для предупреждения негативных последствий паводка сформирована группа специалистов и подготовлена техника. Заместитель губернатора Лариса Теплоухова рассказала, что в регионе ведутся строительство, ремонт, укрепление и наращивание защитных дамб.
Как ранее сообщало «URA.RU», Сибирский региональный центр МЧС России уже предупреждал население Тюменской области о возможном паводке в связи с установлением теплой весенней погоды на Урале. Сотрудники ведомства дали рекомендации гражданам. Напомним, в Ишиме два года подряд весной случается аномальное наводнение. В 2017 году власти города объявили режим ЧС, были затоплены сотни домов и эвакуированы более тысячи человек. После паводка 2016 года ситуацию взял под контроль президент РФ Владимир Путин.