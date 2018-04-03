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03 апреля 2018
02 апреля 2018
Главные новости Челябинской области
18:50  03 апреля 2018 0

В деле о насилии над челябинскими детдомовцами появилась новая статья. Отвечать придется соцзащите

Сандаков суд по мере пресечения Челябинск, дело, предвариловка
Уголовное дело по статье «Халатность» возбудили в связи с ЧП в интернате ЧелябинскаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Детей-сирот насиловали в челябинском интернате
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ЧП в челябинском интернате, где, по версии следствия, 51-летний житель столицы Южного Урала 11 раз надругался над детьми, стало возможным из-за халатности сотрудников Центрального управления соцзащиты населения городской администрации. Об этом сообщает управление Генпрокуратуры по УрФО. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

По информации надзорного органа, обвиняемый «имел доступ в учреждение благодаря безосновательно выданному заключению о возможности его посещения и общения с неограниченным кругом воспитанников». При этом, как уточняется, гражданин не проходил психологических консультаций, а мотивы получения такого заключения никем не выяснялись.

В ходе проведенной проверки выяснилось, что в данном интернате не было надлежащего режима посещений воспитанников, игнорировались требования закона «О противодействии терроризму», частично отсутствовало ограждение. По итогам проверки «трудовые отношения с директором школы-интерната прекращены». Руководителей управления соцзащиты, а также отдела опеки и попечительства района, в котором находится интернат, привлекли в дисциплинарной ответственности.

По данным Генпрокуратуры, кроме челябинского интерната были проверены свыше 300 детдомов и других аналогичных учреждений УрФО. Выявлены 340 нарушений, возбуждены 32 административных дела и два уголовных.

Как ранее сообщало «URA.RU», страшная правда о челябинском интернате для детей с задержками психического развития открылась в начале 2018 года. Семеро усыновленных мальчиков в возрасте 10-14 лет рассказали опекунам о насилии в детдоме. В рамках расследования уголовного дела следователи предъявили обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») 51-летнему жителю Южного Урала Сергею К. Его поместили под стражу. Мужчине инкриминируют 11 эпизодов.

Виктор Жуков
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