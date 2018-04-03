Сегодня, 3 апреля, завершился очередной этап продажи билетов на чемпионат мира по футболу-2018 в России. На данный момент распределено более 1,6 млн билетов. Заключительный этап продаж стартует 18 апреля.
Как сообщает пресс-служба FIFA, в период с 13 марта по 3 апреля болельщикам со всего мира было распределено 394 433 билета. Большая часть билетов досталась россиянам — 216 134. За ними следуют любители футбола из других стран, в первую десятку которых входят: США (16 462), Аргентина (15 006), Колумбия (14 755), Мексика (14 372), Бразилия (9 962), Перу (9 766), Китай (6 598), Германия (5 974), Австралия (5 905) и Индия (4 509).
Продажи билетов возобновятся 18 апреля в 12:00 по московскому времени на сайте FIFA. На этом этапе, который продлится до окончания турнира, у болельщиков будет последняя возможность приобрести билеты онлайн в режиме реального времени и в «порядке живой очереди», при условии их наличия.
Также 18 апреля должна заработать специальная платформа FIFA для передачи и перепродажи билетов. Через свою учетную запись на билетном портале FIFA болельщики смогут передать свои билеты и билеты своих гостей для перепродажи другому любителю футбола. С правилами передачи и перепродажи билетов можно ознакомиться на официальном сайте FIFA.