{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Сначала Путина попросят решить судьбу alma mater Генпрокурора Чайки
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,54
Динамика за 2 недели
Евро 70,92
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 апреля 2018
19:03  03 апреля 2018 1

FIFA продала более 1,6 млн билетов на ЧМ-2018. Скоро начнут принимать ненужные от фанатов

Футбольный матч фк «Урал» — фк «Рубин». Первый матч на стадионе «Екатеринбург Арена», екатеринбург-арена, центральный стадион, приставные трибуны, временные трибуны
Билеты приобретают россияне и представители зарубежных странФото: Антон Басанаев © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
все новости сюжета

Сегодня, 3 апреля, завершился очередной этап продажи билетов на чемпионат мира по футболу-2018 в России. На данный момент распределено более 1,6 млн билетов. Заключительный этап продаж стартует 18 апреля.

Как сообщает пресс-служба FIFA, в период с 13 марта по 3 апреля болельщикам со всего мира было распределено 394 433 билета. Большая часть билетов досталась россиянам — 216 134. За ними следуют любители футбола из других стран, в первую десятку которых входят: США (16 462), Аргентина (15 006), Колумбия (14 755), Мексика (14 372), Бразилия (9 962), Перу (9 766), Китай (6 598), Германия (5 974), Австралия (5 905) и Индия (4 509).

Продажи билетов возобновятся 18 апреля в 12:00 по московскому времени на сайте FIFA. На этом этапе, который продлится до окончания турнира, у болельщиков будет последняя возможность приобрести билеты онлайн в режиме реального времени и в «порядке живой очереди», при условии их наличия.

Также 18 апреля должна заработать специальная платформа FIFA для передачи и перепродажи билетов. Через свою учетную запись на билетном портале FIFA болельщики смогут передать свои билеты и билеты своих гостей для перепродажи другому любителю футбола. С правилами передачи и перепродажи билетов можно ознакомиться на официальном сайте FIFA.

Татьяна Ларина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров