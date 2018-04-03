Курганцы узнали, кому достанутся миллионы программы «Комфортная среда»

В Кургане внесли коррективы в планы программы «Комфортная городская среда» на 2018 год с учетом голосования, которое прошло 18 марта. Итоговый вариант опубликовала городская газета «Курган и курганцы». Всего на благоустройство потратят 101 млн рублей, из них 85,4 млн — федеральное финансирование, из регионального бюджета будет выделено 6,4 млн и из городского — 9,2 млн рублей.
Самый дорогостоящий проект — территория мемориального комплекса погибшим в локальных войнах у ТЦ «Звездный», цена его реконструкции составит 14 млн рублей. Также благоустроят вход в парк Победы со стороны улицы Зорге (6,4 млн рублей), территорию вокруг центра культуры и досуга «Спутник» (4,5 млн рублей). На реконструкцию сквера у памятника Коли Мяготину потратят 1,8 млн рублей, на сквер-сад барона Розена — 5,4 млн рублей. Обновят территорию вокруг памятника родителям в горсаду (4,2 млн рублей). Почти по два миллиона выделят на скверы на перекрестке улиц Ленина—Пушкина и в районе улицы Мяготина, 136. Еще 7,4 млн рублей потратят на благоустройство территории школы №45.
Среди дворовых территорий самая большая сумма — 5,5 млн рублей — запланирована на благоустройство по адресу: улица Галкинская, 53. Всего обновят 24 городских двора.