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Главные новости Курганской области
19:05  03 апреля 2018 0

Курганцы узнали, кому достанутся миллионы программы «Комфортная среда»

Уборка города от снега Курган, уборка снега, метла, памятник родителям
Порядок наведут у памятника «Молодые родители»Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане внесли коррективы в планы программы «Комфортная городская среда» на 2018 год с учетом голосования, которое прошло 18 марта. Итоговый вариант опубликовала городская газета «Курган и курганцы». Всего на благоустройство потратят 101 млн рублей, из них 85,4 млн — федеральное финансирование, из регионального бюджета будет выделено 6,4 млн и из городского — 9,2 млн рублей.

Самый дорогостоящий проект — территория мемориального комплекса погибшим в локальных войнах у ТЦ «Звездный», цена его реконструкции составит 14 млн рублей. Также благоустроят вход в парк Победы со стороны улицы Зорге (6,4 млн рублей), территорию вокруг центра культуры и досуга «Спутник» (4,5 млн рублей). На реконструкцию сквера у памятника Коли Мяготину потратят 1,8 млн рублей, на сквер-сад барона Розена — 5,4 млн рублей. Обновят территорию вокруг памятника родителям в горсаду (4,2 млн рублей). Почти по два миллиона выделят на скверы на перекрестке улиц Ленина—Пушкина и в районе улицы Мяготина, 136. Еще 7,4 млн рублей потратят на благоустройство территории школы №45.

Среди дворовых территорий самая большая сумма — 5,5 млн рублей — запланирована на благоустройство по адресу: улица Галкинская, 53. Всего обновят 24 городских двора.

Татьяна Жаткина
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