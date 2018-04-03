19:47 03 апреля 2018 8

Пока на Алом поле пикетировали против отставки Олега Строгонова, в гордуме рассказывали о первом эффекте от оптимизации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начавшаяся со скандалами оптимизация муниципальных спортшкол Челябинска привела к первому уголовному делу. Его фигурантом стал директор ДЮСШ «ЧТЗ» Юрий Шушарин, сообщили «URA.RU» в следственном отделе по Тракторозаводскому району.

По версии силовиков, руководитель лыжной спортшколы с 2005 по 2017 год незаконно сдавал в безвозмездное пользование имущество его ДЮСШ фирме «Спортивный клуб ЧТЗ» своего сына Владимира Шушарина. Ущерб оценивается в сумму более 1 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом служебных полномочий вопреки интересам службы из корыстной или иной личной заинтересованности, повлекшее нарушение прав и законных интересов граждан или организаций). Ее санкция предполагает до четырех лет лишения свободы.

Юрий Шушарин был первым руководителем спортшколы, который воспротивился оптимизации, объявленной руководителем муниципального бюджетного учреждения «Спортивный город» Эркином Маматовым. Эту инициативу поддержали городские власти. Начальник горспортуправления Евгений Иванов подчеркивал, что оптимизация коснется только управленческого аппарата — сейчас в школах на четырех тренеров приходится один администратор.

Фото: Скан постановления о возбуждении уголовного дела

Однако следом за Шушариным протест оптимизации выразил теперь уже бывший директор спортклуба «Атлет» Сергей Цикунков. Третьим стал авторитетный директор спортшколы «Конас» Олег Строгонов, в защиту которого устраивали публичные акции. Последняя из них во вторник, 3 апреля, собрала более сотни человек на Алом поле.

Лоббисты оптимизации сегодня же, 3 апреля, выступили в защиту своего проекта на заседании комитета по социальной политике гордумы Челябинска. По словам Эркина Маматова, за 3 месяца текущего года на лыжной базе удалось заработать столько, сколько при Юрии Шушарине за весь прошлый год — 1 млн 264 тыс. рублей. И так будет для каждого учреждения. Где-то отказались от сторожей, где-то начали взимать арендную плату, которую ранее не брали. В «Атлет» закупаются тренажеры на 1 млн рублей, они будут муниципальными, а не частными. Евгений Иванов добавил, что пока сложно оценить материальный эффект от слияния спортшкол, но по итогам года ожидается экономия в 5 млн рублей.