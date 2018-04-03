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03 апреля 2018
19:42  03 апреля 2018 3

Следователи: Boeing над Украиной сбила «невидимая ракета»

Празднование Дня Победы в ВОВ в Салехарде, парад, катюша, день победы, 9 мая, ракеты
Совместная следственная группа объяснила, почему не может найти доказательств атакиФото: Вячеслав Егоров © URA.RU
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Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной
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Совместная следственная группа (ССГ) озвучила промежуточные результаты поиска виновного, сбившего в 2014 году малайзийский Boeing над Украиной. После изучения предоставленных Россией данных эксперты пришли к выводу, что при нападении использовалась «невидимая ракета».

«Представленные российской стороной данные радаров были проверены двумя независимыми экспертами. Эти эксперты подтвердили выводы, к которым ранее пришла сама ССГ. Отсутствие ракеты на снимках радаров (с Усть-Донецкого локатора „Утес-Т“) может быть объяснено несколькими причинами и не означает, что она не находилась в воздушном пространств», — цитирует ТАСС выводы экспертов ССГ.

В заключении отмечается, что гражданские локаторы специально настраиваются таким образом, чтобы отфильтровывать данные о быстро летящих объектах, вроде ракет. Это делается для того, чтобы на экране не возникали помехи.

Следовавший рейсом МН17 Boeing был сбит над Украиной в 2014 году. Изначально в ССГ заявили, что это могло быть сделано при помощи предоставленной Россией установки ЗРК «Бук». Однако в России такое предположении посчитали предвзятым и настояли на проведении полноценного расследования для поиска настоящих виновных в гибели самолета и его пассажиров.

Игорь Чукреев
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