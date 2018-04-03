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03 апреля 2018
20:30  03 апреля 2018 4

Медики сделали заявление о состоянии Скрипаля

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Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в ЛондонеФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Состояние бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля остается критическим, но стабильным. Состояние его дочери Юлии также стабильно. Эти данные приводятся в сообщении юго-западного подразделения Национальной службы здравоохранения Англии.

«После инцидента в Солсбери 4 марта два пациента остаются в районной больнице Солсбери, мужчина в возрасте за 60 лет и женщина в возрасте за 30 лет. Мужчина остается в критическом, но стабильном состоянии в реанимации после соприкосновения с нервно-паралитическим веществом. Женщина в стабильном состоянии», — приводит РИА «Новости» выдержку из сообщения медиков.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в парке Солсбери в Лондоне. Британия выступила с заявлением, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», и возложила ответственность за случившееся на Россию. Вслед за этим Британия и ряд западных стран, а также США, заявили о высылке российских дипломатов. Россия причастность к отравлению Скрипалей отрицает.

Виктор Жуков
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