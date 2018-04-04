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Главные новости Ямала
01:45  04 апреля 2018 0

Полиция Ямала отчиталась об антинаркотической акции. Будут посадки

Расфасованные наркотики для закладокФото: пресс-служба УМВД РФ по ЯНАО

Ямальская полиция подвела итоги общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», которая проходила с 13 по 23 марта. За это время было проверено 38 сообщений, выявлено 16 преступлений и 42 административных правонарушения. Изъято 177,266 грамма наркотических средств.

Кроме того, в Новом Уренгое раскрыта сеть по сбыту наркотиков. Как сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО, 23 марта по одному из адресов в Новом Уренгое были задержаны двое ранее судимых мужчины 1989 и 1990 годов рождения. В квартире полицейские нашли расфасованные свертки и пакеты с наркотическими средствами. Изучив мобильный телефон одного из подозреваемых, оперативники установили имена сбытчиков, а также места закладок, по которым были найдены свертки с наркотиками.

В отношении подозреваемых заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Кроме того было выявлено 123 интернет-ресурса, администраторы которых распространялись наркотические вещества и вовлекали в торговлю ими граждан. Были заблокированы 44 онлайн-площадки, по остальным пока что проводятся проверки. Всего за время акции сотрудниками полиции округа и общественной организацией «Ямал без наркотиков» профилактическими мероприятиями охвачены 1700 человек, проведены более двухсот встреч в образовательных учреждениях и трудовых коллективах.

Сергей Мороз
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