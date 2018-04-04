13:24 04 апреля 2018 0

Животных находят в разных частях крупного поселка Фото: группа «Игрим Помощь животным», «ВКонтакте»

В поселке Игрим (Березовский район) появились догхантеры, которые ведут отстрел не только бродячих, но и домашних собак. В соцсетях появились фотографии убитых животных.

Как пишут местные жители, догхантеры, предположительно, передвигаются на нескольких внедорожниках. «Стреляют по собакам дротиками с ядом. Замечена была машина светлого цвета, мужчина открывал окно и стрелял, потом загружал в нее собаку. Также убили много собак на территории частных домов. Люди находили их возле дома», — такое сообщение распространяется в соцсетях. По разным оценкам, погибло порядка 20 животных.

1/6 Убивают даже домашних животных Фото: группа «Игрим Помощь животным», «ВКонтакте»

На момент публикации получить комментарий в администрации поселка не удалось — в приемной главы не ответили на звонки, но местные жители пишут, что чиновники уже отреклись от этой истории, заявив, что это не запланированный отстрел бродячих собак. Известно, что несколько зоозащитников готовят обращения в прокуратуру и полицию.