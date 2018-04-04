16:38 04 апреля 2018 2

Сельские волейболистки без разрешения властей отправились на турнир — и победили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменские спортсменки самовольно отправились на соревнования, заняли первое место и впервые пробились в финал чемпионата России. Однако денег на то, чтоб отправить волейболисток из села Успенка на турнир в Тамбов, у районных властей нет, и теперь тренер винит себя в победе подопечных. Средства на финал собирают родители юных спортсменок; отдать свои сбережения, чтобы поездка состоялась, готов и тренер команды.

Волейбольная команда из села Успенка Тюменского района 15 марта стала победителем чемпионата Урала и получила путевку на финал чемпионата России, который в апреле состоится в Тамбове. На мартовскую поездку на соревнования в Курган власти «добро» не давали: спортсменки ездили за свой счет, а часть средств добавило местное ЗАО «Успенское».

О странной ситуации тюменцы рассказали в соцсетях Фото: Андрей Поляков, «Фейсбук»

«В прошлом году я писал письмо в управление по спорту и молодежной политике Тюменского района, чтобы нас включили в календарный план, но они сказали, что таких полномочий у них нет, и отказали, — рассказал тренер „Успенки“ Муроджон Ашуров. — Потом учредителям вопрос задавали — и тоже нет финансирования, не заложено. У меня претензий ни к кому нет. Я виню только самого себя. На чемпионат России мы сами виноваты, что заявились, мы же не знали, что дальше все вот так будет».

Тренер пояснил, что общая сумма, которую нужно собрать, — 174 тысячи рублей. «Я считаю, что раз в жизни бывает у спортсменов такая удача — попасть в финал чемпионата России. А я как тренер ничего не могу сделать, — говорит собеседник агентства. — Я готов свои средства потратить, готов пожертвовать своей работой и карьерой, и я думаю, что я их все-таки довезу». В то, что найдется спонсор, который даст шанс сельским волейболисткам стать чемпионами России, в команде уже не верят.

Сельские волейболистки теперь — чемпионки Урала. Но в план на финансирование их все равно не ставят Фото: страница «Тюменский район» в соцсети «Одноклассники»

В пресс-службе администрации Тюменского района сообщили, что команда «Успенка» сформирована на базе успенского спорткомплекса, учредителем которого выступает администрация Успенского МО. «Решение об участии данной команды было принято самостоятельно Ашуровым М.Х., который не получил согласование на участие в чемпионате от управления по спорту и молодежной политике администрации Тюменского муниципального района, — говорится в комментарии. — В компетенцию управления по спорту администрации района входит формирование сборных команд Тюменского района по различным видам спорта для участия в ОБЛАСТНЫХ соревнованиях. В сезоне 2017-2018 женская сборная команда по волейболу под руководством Ашурова М.Х. успешно выступает в областных соревнованиях, а управление в полной мере обеспечивает их участие, включая оплату проезда, питания, экипировки, стартового взноса». При этом в пресс-службе сообщили, что сейчас прорабатывают варианты помощи успенской волейбольной команде.