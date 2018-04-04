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04 апреля 2018
13:35  04 апреля 2018 0

Сын Дмитрия Медведева не хочет работать в госкорпорации

Илья Медведев закончил МГИМО, где учился на бюджетеФото: соцсети

Премьер-министр Дмитрий Медведев не скрывает информацию о своей семье, так что о его 22-летнем сыне Илье известно многое. К примеру, он поделился с журналистами планами на будущее и заявил, что не хочет в будущем работать в госкорпорации.

Известно, что Илья Медведев закончил МГИМО, куда поступил на бюджет по результатам олимпиады. «Не хотел бы работать в крупной госкорпорации. Мне интересно заниматься тем, что интереснее для молодых, — например, сферой технологий», — сказал Медведев-младший, его слова приводят «Новые известия».

Сын премьер-министра также рассказывал, что увлекается футболом, чтением и техническими новинками, владеет несколькими иностранными языками. По собственному признанию, он практически не общается с детьми других высокопоставленных министров. «Я очень люблю своих школьных друзей, институтские ребята тоже очень хорошие», — говорит Илья Медведев.

При этом в соцсетях молодой человек проводит очень мало времени, предпочитая живое общение. На вопрос о возможности учебы за границей сын политика отвечает однозначно. «Я считаю, что юридическое образование нет смысла получать в другой стране, если собираешься работать в России», — сказал Илья Медведев.

Дарья Корчак
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