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Главные новости Пермского края
14:42  04 апреля 2018 0

Уникальный зоопарк в Перми достроят в 2019 году

Максим Решетников и представитель РЖД посмотрели на строительство нового зоопаркаФото: администрация губернатора Пермского края

Губернатор Пермского края Максим Решетников и заместитель гендиректора «РЖД» Олег Тони проверили, как идет строительство нового зоопарка в Перми. Представитель железнодорожной корпорации назвал этот проект уникальным и грандиозным.

«Ничего подобного по объему, по количеству тематических зон я нигде не видел, нигде не строится. Проект грандиозный по своим масштабам», — сказал Олег Тони. «Надеюсь, что, когда мы все сделаем, и двери биопарка распахнутся, мы увидим, что он будет востребован не только детьми, но и взрослыми», — заключил он.

Сейчас строительством зоопарка занимаются более 350 человек и около 50 единиц техники, рассказали в департаменте пресс-службы администрации пермского губернатора. До конца лета планируется завершить первую очередь работ. «В свое время единый проект был разделен на части, сейчас мы строим только первую очередь. В ближайшее время, до конца апреля, мы должны объявить конкурс на тематизацию. Предстоит сделать оформление зоопарка и оснастить его оборудованием», — отметил Максим Решетников. На территории создадут естественный ландшафт, привычный для разных животных. Скорее всего, уже в 2019 году зоопарк примет первых гостей.

Пермские власти и представители «РЖД» также обсудили варианты строительства Северного железнодорожного обхода города Перми. В итоге из двух предлагаемых экспертами вариантов самыми оптимальными были признаны два. В течение месяца будет сделан окончательный выбор в пользу одного из них.

Дарья Корчак
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