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04 апреля 2018
14:35  04 апреля 2018 7

Пенсионный возраст в России все-таки повысят. «Решение уже почти принято»

Долгожитель Дмитрий Юмин. 100 лет. Екатеринбург, старик, старость, юмин дмитрий, морщины
Пенсионный возраст в России могут увеличить в скором времениФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Первый заместитель председателя комитета ГД РФ по образованию и науке Олег Смолин заявил о неизбежности повышения пенсионного возраста в России. Об этом он сообщил на Московском экономическом форуме.

Смолин подчеркнул, что «решение уже почти принято». По его мнению, данная мера «глубоко ошибочна», так как многие жители в стране не доживают до 65 лет, передает «Федеральное агентство новостей».

Отметим, что на данный момент пенсионный возраст в России составляет для женщин — 55, для мужчины — 60 лет. В правительстве же предлагалось повысить его до 65 лет, но до сих пор предложение не было одобрено.

Валерия Романова
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