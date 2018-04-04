Пенсионный возраст в России могут увеличить в скором времени
Первый заместитель председателя комитета ГД РФ по образованию и науке Олег Смолин заявил о неизбежности повышения пенсионного возраста в России. Об этом он сообщил на Московском экономическом форуме.
Смолин подчеркнул, что «решение уже почти принято». По его мнению, данная мера «глубоко ошибочна», так как многие жители в стране не доживают до 65 лет, передает «Федеральное агентство новостей».
Отметим, что на данный момент пенсионный возраст в России составляет для женщин — 55, для мужчины — 60 лет. В правительстве же предлагалось повысить его до 65 лет, но до сих пор предложение не было одобрено.