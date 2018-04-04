При пожаре в ТЦ уже есть пострадавшие
На востоке Москвы в районе Соколиная гора загорелся ТЦ «Персей для детей». Из горящего здания ведется эвакуация посетителей, по предварительным данным, уже есть пострадавшие.
«Пожарные приступили к тушению возгорания в ТЦ „Персей для детей“ на улице Малая Семеновская, 28. В результате пожара, по предварительным данным, есть пострадавшие», — сообщает агентство городских новостей «Москва».
По предварительным данным, пожар начался на верхнем этаже торгового центра. Сейчас горят крыша и складское помещение, где находится много легковоспламеняющихся изделий. Пострадавших эвакуируют по спасательной лестнице из переходной галереи.