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Главные новости Курганской области
15:43  04 апреля 2018 0

Курганский завод зятя Лаврова похвастался миллиардной прибылью

Рустам Минниханов на комбинате Синтез Курган, конвейер, лекарства, медикаменты
За 2017 год «Синтез» увеличил прибыль в 1,5 разаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Чистая прибыль фармацевтического завода «Синтез» по итогам 2017 года составила 1 млрд 60 млн рублей. По сравнению с предыдущим годом, это в полтора раза больше, сообщили «URA.RU» в пресс-службе предприятия. Годовая выручка компании достигла 7 млрд 260 млн рублей (рост на 7,6%). Всего за прошлый год курганский фармкомбинат выпустил около 300 млн единиц продукции.

В прошлом году комбинат оптимизировал коммерческую структуру, ввел новую систему управления и контроля. Продажи безрецептурных препаратов выросли на 22%. «Синтез» расширил экспортные контракты в Казахстане, договорился о прямых поставках в Узбекистан. В результате в 2017 году экспортная выручка выросла на 6%. Руководство предприятия отмечает, что рост прибыли стал возможен благодаря переходу на прямые контракты c поставщиками субстанций. Сегодня около 90% из импортируемого сырья закупается у зарубежных производителей, а не через посредников.

По словам генерального директора «Нацимбио» Андрея Загорского, сейчас дорабатывается инвестиционная программа для «Синтеза», в рамках которой в ближайшие пять лет в развитие производства будет вложено более 1 млрд рублей.

Блок-пакет акций «Синтеза» в феврале 2017 года выкупил президент инвестиционной компании «Марафон Групп», зять министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Александр Винокуров. Второй пакет акций принадлежит Ростеху через АО «Нацимбио».

Анна Бояркина
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