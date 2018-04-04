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04 апреля 2018
16:22  04 апреля 2018 2

Появилась первая информация о жертвах пожара в ТЦ в Москве. Количество пострадавших растет. ВИДЕО

Пожар в ТЦ «Персей для детей» начался с верхнего этажаФото: Mash, «ВКонтакте»

На пожаре в московском торговом центре «Персей для детей» появилась первая жертва. По пути в больницу скончался пострадавший мужчина.

О погибшем в детском торговом центре сообщает «Национальная служба новостей». «Мужчина, пострадавший при пожаре в ТЦ „Персей“ в Москве, скончался в скорой, так и не доехав до больницы. Личность его уже установлена — это 45-летний Алексей Карпов», — уточняется на странице Mash в социальной сети «ВКонтакте». Также, по данным СМИ, в результате возгорания пострадали пострадали 10 человек, среди них пятеро пожарных. Всего в больницы после осмотра отправили семь человек.

Как ранее сообщало «URA.RU», в среду загорелся ТЦ «Персей для детей», расположенный на востоке Москвы, в районе Соколиная гора. По предварительным данным, пожар начался на верхнем этаже торгового центра. Сейчас горят крыша и складское помещение, где находится много легковоспламеняющихся изделий. Идет эвакуация.

Виктор Жуков
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