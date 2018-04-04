{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Сначала Путина попросят решить судьбу alma mater Генпрокурора Чайки
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 70,96
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
04 апреля 2018
18:59  04 апреля 2018 0

МИД Британии удалил твит о российском происхождении «Новичка»

Областной онкологический диспансер № 2. Магнитогорск, лаборатория, онкология, здоровье, медицина
Британские ученые расстроили свое правительствоФото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
все новости сюжета

Министерство иностранных дел Великобритании удалило в Twitter свой пост о том, что использовавшееся при отравлении Сергея Скрипаля вещество имеет российское происхождение. Произошло это после того, как английские ученые открестились от заявлений своего правительства.

Первыми на удаление записи обратили внимание английские журналисты. После этого и российские дипломаты в Лондоне задались вопросом, куда делся пост: «Почему Форин-офис удалил этот твит от 22 марта?», — опубликован вопрос в Twitter посольства.

Как напоминают дипломаты, в удаленном сообщение было написано, что «после анализа, проведенного лучшими мировыми экспертами в Лаборатории науки и техники в Портон Даун установили, что представленный яд военного назначения „Новичок“ был произведен в России». Однако ранее эксперты из лаборатории Портон Даун заявили, что им не удалось доказать российское происхождение яда. Их анализ показал лишь, что это действительно «Новичок» и только.

Вещество было использовано в начале марта при отравлении в Лондоне экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Правительство Великобритании обвинило в инциденте Россию.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров