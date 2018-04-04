МИД Британии удалил твит о российском происхождении «Новичка»

18:59 04 апреля 2018 0

Британские ученые расстроили свое правительство Фото: Илья Московец © URA.RU

Министерство иностранных дел Великобритании удалило в Twitter свой пост о том, что использовавшееся при отравлении Сергея Скрипаля вещество имеет российское происхождение. Произошло это после того, как английские ученые открестились от заявлений своего правительства.

Первыми на удаление записи обратили внимание английские журналисты. После этого и российские дипломаты в Лондоне задались вопросом, куда делся пост: «Почему Форин-офис удалил этот твит от 22 марта?», — опубликован вопрос в Twitter посольства.

Как напоминают дипломаты, в удаленном сообщение было написано, что «после анализа, проведенного лучшими мировыми экспертами в Лаборатории науки и техники в Портон Даун установили, что представленный яд военного назначения „Новичок“ был произведен в России». Однако ранее эксперты из лаборатории Портон Даун заявили, что им не удалось доказать российское происхождение яда. Их анализ показал лишь, что это действительно «Новичок» и только.

Вещество было использовано в начале марта при отравлении в Лондоне экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Правительство Великобритании обвинило в инциденте Россию.