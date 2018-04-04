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04 апреля 2018
03 апреля 2018
Главные новости Челябинской области
19:41  04 апреля 2018 1

На Урале ребенок погиб, наступив на оголенный провод

Разное Курган , лэп, оборванные провода
Следователи выясняют, что делал оголенный бесхозный электропровод на улицеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Тело 10-летнего школьника обнаружили в Троицке. По предварительной информации, ребенок гулял на улице после уроков и случайно затронул оборванный электропровод, после чего погиб от удара током. По данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Сейчас следователям предстоит выяснить, почему оголенный бесхозный электропровод оказался там, где беспрепятственно гуляют дети. «В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и виновных должностных лиц», — сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Челябинской области.

Павел Маркуш
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