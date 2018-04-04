На Урале ребенок погиб, наступив на оголенный провод

Тело 10-летнего школьника обнаружили в Троицке. По предварительной информации, ребенок гулял на улице после уроков и случайно затронул оборванный электропровод, после чего погиб от удара током. По данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
Сейчас следователям предстоит выяснить, почему оголенный бесхозный электропровод оказался там, где беспрепятственно гуляют дети. «В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и виновных должностных лиц», — сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Челябинской области.