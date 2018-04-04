21:00 04 апреля 2018 0

Теперь призывники должны сами идти «в лапы» военкомата Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное.

Мы пересекли экватор рабочей недели, можно начинать обратный отсчет. Собирайтесь с силами, потому что весна вроде вспомнила, что она весна. Вот свежая подборка главного за день:

Эксперты прогнозируют серьезное вмешательство федерального центра в региональную повестку из-за сложившейся политической обстановки после митингов в Кемерово, Волоколамске, Екатеринбурге. Так может начаться интенсивная сменяемость губернаторов.

Политологи сожалеют о закрытии консульства США в Санкт-Петербурге и считают, что в интересах национальной безопасности стоило бы закрыть «логово шпионов» в Екатеринбурге. По их мнению, американцы ведут подрывную деятельность в самом центре страны.

УГМК и «Атомстройкомплекс» давно воюют на территории Екатеринбурга. То за Храм на воде, то за Opera Tower в центре города, то за снос телебашни. Конфликт набрал критическую массу, и теперь компанию Валерия Ананьева просто «выдавят» со строительного рынка. А у Тунгусова появится шанс выслужиться перед главой УГМК и губернатором Куйвашевым.

А Госдума не скупится на абсурдные решения. В первом чтении был принят закон о самостоятельной явке за повесткой в армию. Теперь никто за призывниками бегать не будет. Все просто: не пришел за повесткой, если стукнуло 18, — ты злостный уклонист.

Глава кемеровского МЧС Александр Мамонтов, чьи сотрудники проверяли ТЦ «Зимняя вишня», оказался богатым рантье. У него нашли недвижимость на миллионы рублей, которую он сдает в аренду. После этого у Мамонтова прошли обыски, которые он отрицает, но у СМИ есть фото из его дома.

Родственникам жертв крушения самолета Ан-148, разбившегося под Москвой 11 февраля, предложили хоронить своих близких по частям. Говорят, это потому, что экспертов-генетиков не хватает. Некоторые семьи еще не получили тела своих родных и в ближайшее время не получат.