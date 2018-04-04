20:03 04 апреля 2018 2

Доцент Геворг Мирзаян предлагает прикрыть американский центр шпионажа на Урале Фото: Геворг Мирзаян, Facebook

Политологи считают, что в интересах национальной безопасности целесообразнее было бы закрыть представительство США в Екатеринбурге, а не в Санкт-Петербурге. По мнению экспертов, американцы ведут подрывную деятельность в самом центре страны — на Урале.

«В США приняли очень хорошую для себя программу по работе с региональными СМИ с целью создания влияния на общественное мнение в своих интересах. Здесь они многого добились в этом отношении, мы постоянно отслеживаем повышенную активность американцев на Урале, там просто шпионское гнездо. Многие местные жители уже попали под американское влияние», — объяснил «URA.RU» Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии финансового университета при правительстве РФ.

Кроме того, политолог считает, что не соблюден принцип взаимности. «В США ведь закрыли не основное консульство в Нью-Йорке, а региональное в Сиэтле. У нас же закрыли основное», — продолжает Геворг Мирзаян.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что на фоне дипломатической войны из-за демарша Великобритании и США россияне получили возможность проголосовать за то, в каком городе закрыть американское консульство. На первом месте оказался Санкт-Петербург (47% голосов), затем Екатеринбург (35%), на третьем — Владивосток (18%).