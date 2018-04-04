Начальник ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Александр Мамонтов опроверг информацию о проведении обысков у него дома. Между тем в интернете публикуются фотографии, на которых видно, что к главному пожарному региона после трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» пришли силовики.
«Ничего не проходит, не подтверждаю», — заявил генерал-майор Мамонтов на вопрос корреспондентов ТАСС о проведении следственных действий у него в коттедже. Ранее появилась информация, что в доме главы регионального МЧС проводятся обыски, связанные с уголовным делом о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», уточняет «Утро.ру»
Вместе с тем близкие к силовым ведомствам информиздания публикуют фотографии людей в масках, стоящих у ворот особняка Мамонтова, а также кадры с комнатами внутри дома. Расположенный в «красном углу» иконостас рядом портретом Мамонтова позабавил пользователей. «Святой человек… Наспасал… Все нажито горбом… Как хорошо быть генералом», — пишут они.
Всего Мамонтов имеет в собственности восемь объектов элитной недвижимости — два коттеджа, четыре квартиры и два земельных участка, они достались генералу в наследство от отца-бизнесмена. Также известно, что свои квартиры глава МЧС по Кемеровскому краю сдает в аренду, напоминает «Русская планета».
Страшный пожар в торговом центре в Кемерово произошел 25 марта, в огне погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В связи с трагедией Следственный комитет России завел ряд уголовных дел.