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04 апреля 2018
13:00  04 апреля 2018 0

Глава кемеровского МЧС отрицает обыски. А СМИ публикуют снимки из его дома. ФОТО

Генерал-полковник «не видит» пришедших к нему силовиковФОТО: ГУ МЧС по Кемеровской области
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Начальник ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Александр Мамонтов опроверг информацию о проведении обысков у него дома. Между тем в интернете публикуются фотографии, на которых видно, что к главному пожарному региона после трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» пришли силовики.

«Ничего не проходит, не подтверждаю», — заявил генерал-майор Мамонтов на вопрос корреспондентов ТАСС о проведении следственных действий у него в коттедже. Ранее появилась информация, что в доме главы регионального МЧС проводятся обыски, связанные с уголовным делом о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», уточняет «Утро.ру»

Вместе с тем близкие к силовым ведомствам информиздания публикуют фотографии людей в масках, стоящих у ворот особняка Мамонтова, а также кадры с комнатами внутри дома. Расположенный в «красном углу» иконостас рядом портретом Мамонтова позабавил пользователей. «Святой человек… Наспасал… Все нажито горбом… Как хорошо быть генералом», — пишут они.

Всего Мамонтов имеет в собственности восемь объектов элитной недвижимости — два коттеджа, четыре квартиры и два земельных участка, они достались генералу в наследство от отца-бизнесмена. Также известно, что свои квартиры глава МЧС по Кемеровскому краю сдает в аренду, напоминает «Русская планета».

Страшный пожар в торговом центре в Кемерово произошел 25 марта, в огне погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В связи с трагедией Следственный комитет России завел ряд уголовных дел.

Наталья Михалева
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