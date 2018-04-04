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04 апреля 2018
20:09  04 апреля 2018 0

Жертв крушения Ан-148 предложили хоронить по частям

Самолет «Саратовских авиалиний» потерпел крушение 11 февраляФото: wikipedia.org
новость из сюжета:
Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 разбился в Подмосковье
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Родственникам жертв крушения самолета Ан-148, разбившегося под Москвой 11 февраля, предложили хоронить своих близких по частям. Причиной такого странного предложения является нехватка экспертов-генетиков.

Жительница Новосибирска Анна Толмасова, чья дочь Дарья находилась на борту злополучного рейса, рассказала «Московскому комсомольцу», что останки погибших родственникам обещали передать для погребения в течение трех месяцев после обнаружения. Однако черед два месяца не установлена принадлежность даже половины останков.

«Потерпевшие из Москвы, с которыми мы поддерживаем связь, уже были в Следственном комитете. И им сказали, что ждать выдачи тел придется еще как минимум несколько месяцев. А то и год», — говорит Толмасова. Как рассказал ей следователь, уже идентифицированы все жертвы авиакатастрофы, но общий объем работ выполнен лишь на четверть.

«То есть какие-то части наших родных опознаны, какие-то нет. И те, что опознаны, нам готовы отдать. Нужно лишь написать заявление…» — говорит Толмасова. По ее информации, в идентификации участвуют девять специалистов. Женщина уже написала петицию президенту России с просьбой увеличить число задействованных экспертов. Послание подписали семь тысяч человек. Толмасова добавляет — никто из родственников погибших останков своих близких пока не получал.

Ранее «URA.RU» сообщало, что вылетевший из Домодедово самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Подмосковье 11 февраля. На борту находился 71 человек. Никто из них не выжил.

Виктор Жуков
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