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04 апреля 2018
Главные новости 
16:12  04 апреля 2018 0

Бегать от армии больше не получится

Почему в уклонисты теперь можно записать сотни тысяч российских мужчин
Михаил Белый
© Служба новостей «URA.RU»
Медкомиссия в Орджоникидзевском районном комиссариате. Екатеринбург, военкомат, призывная комиссия, медосмотр, хирург, российская медицина, бюджетники, врач-специалист, гибкость
Уклонистом от службы в армии станет каждый мужчина с 18 летФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Странные законопроекты депутатов
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Любой молодой человек в России, достигший 18 лет, в ближайшее время может быть признан уклонистом от службы в армии. Принятые накануне, 3 апреля, Госдумой в первом чтении поправки развязывают руки военным комиссарам. Опрошенные «URA.RU» эксперты утверждают — обсуждаемый в парламенте законопроект, меняющий порядок вручения призывникам повестки в военкомат, породит хаос.

Призывная комиссия в военном комиссариате Кировского района Екатеринбурга
Призывники должны будут сами являться в военкомат за повестками
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Согласно документу, наряду с нынешним порядком вручения гражданам повесток — лично под расписку — устанавливается еще один способ — по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Что важно, повестку, отправленную по почте, предлагается считать врученной, если ее получил не только призывник, но и любой член его семьи. Кроме того, мужчины, подлежащие призыву на военную службу, но не получившие повестку, отныне обязаны самостоятельно явиться в военкомат для ее получения не позднее дня начала очередного призыва на военную службу.

«Нарушается принцип презумпции невиновности: например, родственник призывника получил повестку, а забыл ему об этом сказать. Или человек, имеющий временную отсрочку, не явился в военкомат в ходе очередной призывной кампании. В конце концов, мог просто забыть. И что — против них теперь возбуждать уголовные дела?», — возмутился в беседе с «URA.RU» председатель коллегии адвокатов «Домбровицкий и партнеры» Петр Домбровицкий. По его мнению, речь идет о «совершенно абсурдном» законопроекте: «Это вызовет обратную реакцию — в частности, даст дополнительный стимул конторам, который помогают незаконно получить „отмазку“ от армейской службы».

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Повестка, отправленная военкоматом по почте, отныне будет считаться врученной
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С ним солидарен и военный эксперт Михаил Тимошенко: «Родственники ничего не должны получать, они могут находиться в плохих отношениях с призывником, всякое бывает. К тому же, все прекрасно знают, как работает „Почта России“, как она доставляет корреспонденцию — к ней нет никакого доверия».

По заявлению одного из авторов поправок, первого зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрея Красова, число россиян, которым не удалось вручить повестки о призыве на военную службу, в настоящее время составляет около 164 тысяч человек. Однако, по мнению руководителя Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковника запаса Александра Жилина, проблема уклонистов от воинской службы в России во многом преувеличена. «Надо сначала разобраться, кто уклоняется. Например, обычные ребята из села от военкомов не бегают, идут и служат.

Львиная доля уклонистов — это так называемые «блатные», например, дети тех же чиновников и депутатов.

Возникает законный вопрос — а с кем тогда собираются бороться наши парламентарии?» — заявил «URA.RU» Жилин.

Инициатива не получила поддержки и в Союзе комитетов солдатских матерей России. Глава организации Валентина Мельникова заявила «URA.RU», что «они [депутаты] эту фигню предлагали уже миллион раз».

Клипарты. Сургут, армия, призывники, военкомат, отправка в армию
У предложения депутатов уже нашлось немало критиков
Фото: Алексей Андронов © URA.RU

«Обсуждаемая в Госдуме инициатива — явный признак глубокой умственной и социальной отсталости. Понимаете, в ходе каждого призыва в военкомат вызывают в десять раз больше ребят, чем требуется. Например, в Москве призывают примерно три тысячи, а приглашают — 30 тысяч. Теперь же, согласно поправкам, предлагается, чтобы приходили все, кто годен — то есть в 32 военкомата столицы будут собираться до 300 тысяч парней одновременно! Зачем, скажите, устраивать этот хаос?» — недоумевает Мельникова.

Она также сообщила, что во многих регионах районные военкоматы находятся за сотни километров от места проживания призывников. «Например, в Красноярском крае

молодому человеку из отдаленного села, чтобы просто «отметиться», придется преодолеть большой путь. Для чего — непонятно.

Если уж на то пошло, то согласно закону, призывникам обязаны оплачивать дорогу». По мнению Мельниковой, проблемы уклонистов в России «вообще не существует», а по статье 328 УК РФ «Уклонение от призыва на военную службу», предусматривающей наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет, в стране возбуждаются «единичные дела».

Клипарт. ЯНАО, солдаты, новобранцы, строй
В ходе каждого призыва в военкомат вызывают в десять раз больше ребят, чем требуется
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Впрочем, по мнению главы коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрея Князева, инициатива депутатов вполне понятна и логична. «Любой достигший 18 лет мужчина в России прекрасно знает, что ему надо идти служить в армию. Во всяком случае, я не видел ни одного человека, который не в курсе этой обязанности. Вся история с повестками — не более, чем уловка, которой на протяжении многих лет пользовались те, кто не хочет служить, а также различные псевдоюридические конторы. Эти „специалисты“ говорили потенциальному уклонисту — дескать, езжай к бабушке в деревню и сиди там, пока не исполнится 27 лет», — пояснил «URA.RU» Князев.

Сегодня ответственность гражданина за уклонение от призыва на военную службу зависит от факта получения им повестки под расписку. Набор в Вооруженные силы РФ проходит дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

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