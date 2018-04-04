УГМК отомстит «Атомстройкомплексу» за башни и храм

13:24 04 апреля 2018 0

Тунгусов защитит Куйвашева, тем самым исполнив просьбу Козицына Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компанию «Атомстройкомплекс» («АСК») «выдавят» с рынка Екатеринбурга. Как утверждают источники «URA.RU» в свердловском правительстве, соответствующее поручение уже дано региональному министру строительства Михаилу Волкову и директору департамента информполитики региона Александру Иванову. Собеседник агентства уверяет, что распоряжение было сформулировано главой администрации губернатора Владимиром Тунгусовым в срок между выборами президента России, 18 марта, и уничтожением недостроенной екатеринбургской телебашни, 24 марта.

Министр Михаил Волков в недавнем прошлом замгендиректора УГМК по капстроительству — защищать компанию ему не впервой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

До сих пор «АСК» не только гордился званием «главного застройщика Екатеринбурга», но и пользовался явными привилегиями этого статуса. Это, в частности, позволило компании летом 2015 года реализовать свою прихоть — сделать пешеходной часть улицы Красноармейской, примыкающей к штаб-квартире «АСК», а в 2017 году — быстро урегулировать с мэрией конфликт вокруг контракта на реконструкцию брусчатки на площади 1905 года. Сегодня компания ведет переговоры с представителями городских властей о составе списка кандидатов на предстоящих выборах в думу Екатеринбурга и объемах финансирования кампании.

Причиной смены политики в отношении одного из крупнейших девелоперов Екатеринбурга, уверены инсайдеры, стал затяжной корпоративный конфликт строителей с компанией «УГМК». Тот длится уже несколько лет и пока оборачивался серьезными репутационными потерями в основном для медников.

Все лето 2017 года «АСК» поддерживал конфликт вокруг темы Храма на воде. «УГМК», «Русская медная компания» и еще несколько промгрупп региона планировали возвести кафедральный собора Святой Екатерины в акватории городского пруда, но столкнулись с противостоянием части общественности. «Не мы же его сделали — не мы должны его испортить. Акватория пруда сложилась 300 лет назад, и мы не в праве ее менять», — публично объяснял свою позицию тогда руководитель «АСК» Валерий Ананьев. «Медное лобби» не устояло, и строительство перенесли на площадку перед драмтеатром.

Поддержка конфликтов вокруг «УГМК» рискует обернуться для Валерия Ананьева трудностями в бизнесе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Осенью-зимой 2017 года обе компании снова схлестнулись — теперь уже на теме строительства небоскреба Opera Tower в центре Екатеринбурга. «УГМК», выступавшая соинвестором проекта в какой-то момент потребовала у «АСК» вернуть вложенные в строительство 140 млн рублей, что привело к заморозке работ на уровне 5%-й готовности. ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области даже возбудило бесфигурантное уголовное дело по ст. 165 УК РФ, но впоследствии закрыло его из-за мирного решения спора.

Последней конфликтной историей стал снос самого крупного в городе недостроя — в ней «АСК» занимал позицию главного антагониста «УГМК». Застройщик сам изначально проявил интерес к башне, рассказывал о возможном развитии территории вокруг нее и проекте по организации обзорной площадки на вершине. Отказавшись от собственных планов по выкупу башни, девелоперы тем не менее продолжили настаивать на ее сохранении и необходимости обсудить снос с горожанами и экспертами.

«Конфликт накопил критическую массу, а поскольку [гендиректор УГМК Андрей] Козицын привык решать проблемы максимально эффективно, то озвучил свою претензию тому, кто по его мнению должен технично все решить.

Тунгусов дал простую и понятную команду — они [Волков и Иванов] вроде даже встречались уже, чтобы обговорить дальнейшие действия», — делится информацией знакомый областной чиновник.

Не исполнить просьбу промышленника Владимир Тунгусов не мог, поскольку занял свой высокий пост благодаря Андрею Козицыну. Весной 2016 года последний инициировал переход Тунгусова из мэрии в областную администрацию. Медник тогда выступил гарантом эффективности союза городской и областной властей, а сегодня остается, пожалуй, единственным, кто может влиять на сохранение status quo в резиденции.

Выразить открыто поддержку «УГМК» в конфликте с «АСК» резиденция не могла, однако повод дали сами застройщики. В негативный информационный поток вокруг готовящейся к сносу башни попытались втянуть губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который ранее заявлял, что «не хотел бы войти в историю как человек, разрушивший телебашню». Защищая интересы главы региона, Владимир Тунгусов получил веские основания для применения всего имеющегося административного инструментария.

Между тем в самой компании информацию о конфликте с областной властью и УГМК считают не более чем провокацией. «Сегодня „АСК“ работает в объемах 150-200 тысяч квадратных метров в год, что соответствует 15-20% рынка. Наши планы — в первую очередь работать над качественными характеристиками. Тема с войной против нас под тем или иным углом встает в среднем раз в два года или даже чаще, но это обычно провокации», — пояснил директор по развитию «Атомстройкомплекса» Виктор Ананьев.

«Слухи мы не комментируем», — лаконично пояснил начальник управления общественных связей «УГМК» Алексей Свалов.

Владимир Тунгусов получил веский повод поддержать своего руководителя Фото: Анна Майорова © URA.RU

Отрицает наличие у него поручения кого-либо выдавливать и министр строительства Михаил Волков: «Я общаюсь со всеми застройщиками, делюсь с ними всей полнотой имеющейся у меня информации. С „Атомстройкомплексом“, который продолжает оставаться одним из лидеров рынка, и [его руководителем] Валерием Ананьевым мы работаем ровно так же, как и со всеми остальными участниками рынка. Мне скрывать от него нечего, а все эти разговоры про „выдавливание“ с рынка и прочие провокации на совести тех, кто их генерирует. Не могу тут ничего прокомментировать».

В администрации губернатора, однако, уверены, что участвующие в конфликте структуры хотят получить «информационную прививку» на будущее. «Ничего удивительного не вижу в появлении таких слухов. Все чаще мы фиксируем, что в достижении корпоративных целей, особенно в условиях жесткой конкурентной борьбы на нашем строительном рынке, та или иная структура начинает прикрываться сложностями, которые ей создает третья сторона. И все чаще в роли этой третьей стороны выступают власти. Администрация губернатора, правительство Свердловской области равно удалены от всех коммерческих структур. Но это не значит, что руководители области будут закрывать глаза на недостатки выполнения государственного или муниципального заказа, прятать их от общественности», — отметил директор департамента информационной политики региона Александр Иванов.