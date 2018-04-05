В Тюмени на 3 тысячах квадратных метров горел магазин игрушек

В Тюмени в ночь на четверг, 5 апреля, произошел крупный пожар в магазине игрушек Rich Family. По предварительной информации, площадь возгорания составила около трех тысяч квадратных метров. По счастью, пострадавших нет, эвакуация не проводилась.
По имеющейся информации, магазин загорелся в 00.15 местного времени (22.15 мск) на улице Кремлевская. В тушении здания задействованы 63 человека личного состава, а также 24 единицы спецтехники МЧС, передает «Газета.ру». Через некоторое время пожар локализовали.
«В 00.20 (местного времени) на месте вызова были три подразделения. В здании людей не было, никто не пострадал. Пожар продолжается. В 01.25 (23.25 мск среды) была локализация, но тушение продолжается, проливка, разборка», — цитирует РИА «Новости» слова представителя регионального управления МЧС России. Он добавил, что к моменту окончания мероприятий по ликвидации группировка спасателей была увеличена до 67 человек личного состава и 26 единиц спецтехники.
Причины возгорания предстоит выяснить экспертам.