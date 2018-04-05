{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Сначала Путина попросят решить судьбу alma mater Генпрокурора Чайки
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 70,96
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
05 апреля 2018
04 апреля 2018
03 апреля 2018
02 апреля 2018
03:55  05 апреля 2018 0

В Тюмени на 3 тысячах квадратных метров горел магазин игрушек

Пожар в нежилом доме Советская 136 Курган, пожарные машины
Площадь возгорания составила порядка трех тысяч метровФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Тюмени в ночь на четверг, 5 апреля, произошел крупный пожар в магазине игрушек Rich Family. По предварительной информации, площадь возгорания составила около трех тысяч квадратных метров. По счастью, пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

По имеющейся информации, магазин загорелся в 00.15 местного времени (22.15 мск) на улице Кремлевская. В тушении здания задействованы 63 человека личного состава, а также 24 единицы спецтехники МЧС, передает «Газета.ру». Через некоторое время пожар локализовали.

«В 00.20 (местного времени) на месте вызова были три подразделения. В здании людей не было, никто не пострадал. Пожар продолжается. В 01.25 (23.25 мск среды) была локализация, но тушение продолжается, проливка, разборка», — цитирует РИА «Новости» слова представителя регионального управления МЧС России. Он добавил, что к моменту окончания мероприятий по ликвидации группировка спасателей была увеличена до 67 человек личного состава и 26 единиц спецтехники.

Причины возгорания предстоит выяснить экспертам.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров