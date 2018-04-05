В городских зрелищных кассах Челябинска и на концертной площадке Екатеринбурга не получали никакой информации об отмене грядущих выступлений певицы Эдиты Пьехи. Билеты на мероприятия до сих пор в продаже.
Накануне в группе о творчестве Эдиты Пьехи во «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что концерты певицы в Челябинске и Екатеринбурге не состоятся из-за ее болезни. Так, 7 апреля звезда планировала порадовать своих поклонников в Екатеринбурге. Однако в Окружном доме офицеров «URA.RU» сказали, что никакой информации об отмене не поступало и практически все билеты уже раскуплены. То же самое агентству сообщили в городских зрелищных кассах Челябинска, где концерт запланирован на 9 апреля во Дворце культуры железнодорожников. Билеты на специализированных порталах можно приобрести и сейчас, продажа не закрыта.
Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Эдиты Пьехи. «Я в больнице, но ничего ужасного со мной не произошло. Никаких переломов, слава богу, нет, да и с сердцем все в порядке… Обострение бронхита. Просто кашляю и с трудом говорю», — рассказала певица изданию «Комсомольская правда». По ее словам, уже скоро ее могут выписать из больницы. Корреспонденту «URA.RU» дозвониться до певицы не удалось.
Организаторы концертов Пьехи на Урале из агентства UralShow рассказали «URA.RU», что выступления звезды не отменяются, а переносятся. «Мы только вчера узнали о болезни Эдиты Станиславовны, было тут же принято решение о переносе, концерт состоится в мае», — рассказали корреспонденту. — «Зрителям не о чем беспокоиться — за ними сохраняются все их купленные билеты. После утверждения даты все желающие смогут также приобрести билеты на концерт Эдиты Пьехи».