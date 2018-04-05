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Главные новости Челябинской области
15:24  05 апреля 2018 0

Челябинский олигарх пристрастился к элитному спорту. На открытие нового корта приехал на Rolls-Royce и пил шампанское с мэром. ФОТО

Открытие бесплатного теннисного корта «Жемчужина». Челябинск, тефтелев евгений, еремин анатолий, аристов александр
Александр Аристов (справа) обещал мэру Евгению Тефтелеву сделать спортивный городокФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Челябинска Евгений Тефтелев открыл новый теннисный корт «Жемчужина», построенный олигархом Александром Аристовым. Владелец объекта приехал на торжество на новом белом автомобиле Rolls-Royce Wraith стоимостью от 20 млн до 34 млн рублей, передает корреспондент «URA.RU».

Спортивный объект расположен за бассейном «Ариант» и включает в себя три крытых корта. Этим летом Аристов обещал ввести еще два открытых. «Жемчужина» предоставит бесплатные часы посещения всем желающим. По записи можно бесплатно играть с 11 до 12 и с 16 до 17 часов в выходные. Остальное время расписано под турниры и частные тренировки. В перспективе и в будни сделают бесплатные «окна».

Открытие бесплатного теннисного корта «Жемчужина». Челябинск, тефтелев евгений, аристов александр
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Открытие бесплатного теннисного корта «Жемчужина». Челябинск, еремин анатолий, аристов александр
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе Аристова, от бассейна в сторону Ленинградского моста планируется сделать большой спортивный городок. В этом году, помимо двух открытых кортов, будет строиться мини-футбольное поле. Кроме того, Аристов намерен поучаствовать в подготовке к саммитам ШОС и БРИКС, которые Челябинск примет в 2020 году. Так, в рамках подготовки к этим международным событиям планируется построить набережную от цирка до бассейна. А далее остается заросший травой и деревьями берег. Вместо него олигарх хочет завезти песок и сделать площадки под пляжный волейбол и пляжный футбол.

Открытие бесплатного теннисного корта «Жемчужина». Челябинск, тефтелев евгений, аристов александр
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Открытие бесплатного теннисного корта «Жемчужина». Челябинск, теннисный корт, спорт, теннис, игра
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На презентации теннисных кортов Александр Аристов угощал всех шампанским своего бренда. Правда, чиновники демонстративно в рабочее время не пили, лишь из вежливости подержали бокалы в руках.

Открытие бесплатного теннисного корта «Жемчужина». Челябинск, лопаткин игорь, еремин анатолий, аристов александр
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Открытие бесплатного теннисного корта «Жемчужина». Челябинск, тефтелев евгений, аристов александр
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Роллс-Ройс», на котором приехал Аристов, уже второй автомобиль этого бренда в его огромном автопарке элитных машин. Прежний, Rolls-Royce Phantom, стоимость которого начинается с 45 млн рублей, попал в аварию в феврале 2016 года. Виновником признали простого рабочего ЧТПЗ, которого суд обязал выплатить компенсацию в 3 млн рублей за помятую переднюю дверь.

Открытие бесплатного теннисного корта «Жемчужина». Челябинск, ролс ройс аристова кретова
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Клипарт. Челябинск., ролс ройс, автомобиль, правительственная машина
Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Сергей Леонов
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