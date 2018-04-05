При происшествии никто не пострадал
В Екатеринбурге трамвай 23-го маршрута сошел с рельсов и вылетел на остановку. При происшествии, к счастью, никто не пострадал.
«Пострадавших нет. На данный момент движение подвижного состава уже восстановлено. На месте работает ревизор, который даст экспертную оценку случившемуся. Пока неизвестно, что стало причиной схода вагона с рельсов», — рассказали «URA.RU» в диспетчерской ЕТТУ.
Трамвай ехал со стороны улицы Колмогорова и поворачивал налево — на улицу Крылова. Уже на повороте он сошёл с рельсов и вылетел на остановку, на которой по счастливой случайности не оказалось людей.