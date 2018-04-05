Сын секретаря Совбеза РФ войдет в совет директоров РЖД вместо «немецкого коллеги»

Глава правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев может войти в совет директоров РЖД вместо экс-директора Deutsche Bahn Хартмута Медорна. О карьерных перспективах сына секретаря Совета безопасности Николая Патрушева сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович.
«После нескольких лет работы попросился на отдых наш немецкий коллега — господин Медорн. Он еще год назад предупреждал об этом, это не связано с последними событиями», — цитируют Дворковича «Ведомости».
Помимо обновления совета директоров РЖД (кандидатуры согласовываются с администрацией президента), правительство обсуждает также возможность направить часть прибыли корпорации вместо выплаты дивидендов в новые инвестпроекты. Причина — снижение финансовых вливаний из бюджета по сравнению с планируемым ранее.
Как уже сообщало «URA.RU», число мест в совете директоров РЖД предполагалось увеличить с 13 до 15. При этом одно из них, по версии «Коммерсанта», предназначалось исключительно для Патрушева-младшего.