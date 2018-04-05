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05 апреля 2018
15:22  05 апреля 2018 0

Сын секретаря Совбеза РФ войдет в совет директоров РЖД вместо «немецкого коллеги»

Железнодорожная станция, горка и вокзал. РЖД. Челябинск, железнодорожный вокзал, электропоезд, ржд
Патрушев-младший ждет «разрешающего семафора»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев может войти в совет директоров РЖД вместо экс-директора Deutsche Bahn Хартмута Медорна. О карьерных перспективах сына секретаря Совета безопасности Николая Патрушева сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович.

«После нескольких лет работы попросился на отдых наш немецкий коллега — господин Медорн. Он еще год назад предупреждал об этом, это не связано с последними событиями», — цитируют Дворковича «Ведомости».

Помимо обновления совета директоров РЖД (кандидатуры согласовываются с администрацией президента), правительство обсуждает также возможность направить часть прибыли корпорации вместо выплаты дивидендов в новые инвестпроекты. Причина — снижение финансовых вливаний из бюджета по сравнению с планируемым ранее.

Как уже сообщало «URA.RU», число мест в совете директоров РЖД предполагалось увеличить с 13 до 15. При этом одно из них, по версии «Коммерсанта», предназначалось исключительно для Патрушева-младшего.

Владимир Васин
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