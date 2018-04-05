В Тюменской области введут самую низкую ставку налога на тотализаторы. На заседании постоянного комитета областной думы по бюджету, налогам и финансам народные избранники единогласно поддержали новые ставки налога для букмекерских контор и пунктов приема ставок тотализаторов.
Как пояснил на заседании депутат Михаил Селюков, согласно новым изменениям в налоговом кодексе РФ, под налог на игорный бизнес впервые попадают процессинговые центры и букмекерские конторы, а по остальным объектам ставки выросли вдвое. В Тюменской области, по данным местных налоговиков, в 2016 году этой сфере было зарегистрировано 28 пунктов приема ставок букмекерских контор и тотализаторов. В 2017 году их осталось 24. Процессинговых центров интерактивных ставок в регионе нет.
Согласно законопроекту, внесенному Селюковым, ставку для них предлагалось поднять с семи до 14 тысяч рублей в месяц. Однако правительство области внесло поправки к документу, снизив эту цифру до минимально возможной величины — 10 тысяч рублей. Чиновники отметили, что установление максимальных ставок может «оказать негативное влияние на организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса». В частности, рост налогов приведет к снижению рентабельности компаний, а это грозит гибелью бизнесу, соответственно, сокращением рабочих мест.
«Кроме того, установление максимальных ставок может вынудить предпринимателей (налогоплательщиков) уйти в теневой бизнес», — отмечается в документе. Налог для процессинговых центров интерактивных ставок для того, чтобы привлечь в регион таких предпринимателей, правительство предложило установить в 2,5 миллиона рублей в месяц — это нижний порог по федеральному законодательству. В итоге депутаты приняли документ с учетом правок чиновников. Теперь его рассмотрят на заседании областного парламента 19 апреля. Налог на игорный бизнес полностью перечисляется в казну региона. По данным за 2017 год по этой статье в бюджет Тюменской области поступило 2 млн 167 тысяч рублей. При этом, как отмечается в документах, подготовленных аппаратом думы, в 14 субъектах РФ введен полный запрет на организацию и проведение азартных игр.