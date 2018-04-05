Электровоз смял кабину трактора
Столкновение произошло на станции «Пермь-2» прямо напротив вокзала. Тракторист в тяжелом состоянии госпитализирован.
Трактор чистил перрон от снега, а потом выехал на железнодорожные пути, по которым в этот момент ехал товарный состав. Машинист не успел затормозить, и локомотив врезался в трактор. «По факту инцидента проводится проверка», — сообщил «URA.RU» Дмитрий Лебедев, старший помощник руководителя Уральского СУ на транспорте СК РФ.
Известно, что тракторист получил сильный ушиб в области грудной клетки. Подробнее о его травмах пока неизвестно, он госпитализирован в бессознательном состоянии.
Столкновение произошло прямо напротив железнодорожного вокзала