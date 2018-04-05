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05 апреля 2018
18:32  05 апреля 2018 0

Цымбалюк-Романовская сделала неожиданное заявление. «Джигарханяна уже нет»

Бывшая супруга Джигарханяна уже попрощалась с артистомФото: Виталина Цымбалюк-Романовская, Facebook

Бывшая жена известного российского и советского режиссера и актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская призналась в соцсетях, что уже попрощалась с артистом. «Для меня „того“ Джигарханяна уже нет», — написала пианистка в Facebook.

Фото: скрин со страницы Виталины Цымбалюк-Романовской в Facebook

Также друг Джигарханяна Артур Согомонян рассказал, что экс-супруга актера специально искажает факты, чтобы пропиариться на скандальной истории. Речь идет о заявлении Цымбалюк-Романовской о том, что она стала жертвой мошенников, так как у нее якобы отобрали квартиру. Позже бывшая жена артиста сама призналась, что не лишалась однушки в Московской области, а сама отдала ее Джигарханяну, передавало StarHit.

Ранее суд арестовал московскую квартиру и денежные счета Виталины Цымбалюк-Романовской. По информации «Федерального агентства новостей», обеспечительный арест наложили в рамках уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни. Правоохранители полагают, что пианистка собирала и распространяла в прессе информацию о личной и семейной жизни с Джигарханяном без его согласия. Для этого женщина установила скрытые камеры в кабинете мужа и следила за ним, писало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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