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19 марта 2018
Главные новости Москвы
12:22  19 марта 2018 0

У следившей за Джигарханяном Цымбалюк-Романовской арестовали квартиру

Цымбалюк-Романовская передавала журналистам тайны ДжигарханянаФОТО: Виталина Цымбалюк-Романовская, Facebook

Столичный суд арестовал московскую квартиру и 1 млн рублей, принадлежащие бывшей супруге известного российского и советского режиссера и актера Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской. Ее подозревают в том, что она шпионила за бывшим мужем и продавала его секреты прессе.

Как рассказала изданию адвокат Романовской Лариса Широкова, ее подзащитная лишилась квартиры на Молодогвардейской улице в Москве. Кроме того, суд наложил обеспечительный арест на 1 млн рублей бывшей жены Джигарханяна. Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении Цымбалюк-Романовской по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Правоохранители полагают, что пианистка собирала и распространяла в прессе информацию о личной и семейной жизни с Джигарханяном без его согласия. Для этого женщина установила скрытые камеры в кабинете мужа и следила за ним.

Скандальный развод супруги оформили в ноябре 2017 года. В октябре Цымбалюк-Романовская уволилась с поста директора «Театра Армена Джигарханяна», а в ее квартире и в театре прошли обыски, после чего экс-супруга актера покинула Россию, напоминает «Русская планета». Недавно Цымбалюк-Романовская закатила истерику во время съемок передачи «На самом деле». Коллега Джигарханяна обвинил в Виталину покушении на жизнь актера, а она накинулась на обидчика, хлопая «его по ушам» сообщает «Утро.ру».

Наталья Михалева
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