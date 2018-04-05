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05 апреля 2018
04 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
19:02  05 апреля 2018 0

Очевидцы сняли драку со стрельбой в центре Екатеринбурга. ВИДЕО

Молодой человек расстрелял оппонента из пистолетаФото: скриншот с видео

Опубликовано видео драки в центре Екатеринбурга на улице Пушкина возле здания министерства финансов Свердловской области. Драка завершилась стрельбой из пистолета, предположительно, травматического.

Судя по видеозаписи, конфликт произошел между тремя мужчинами. Двое активно дрались, а третий время от времени поддерживал своего товарища. Потом один из участников драки достал пистолет и принялся стрелять в оппонента. После стрельбы драка возобновилась, и снова раздался выстрел в голову. По словам очевидцев, на место конфликта были вызваны скорая помощь и полиция. Скорая помощь увезла пострадавшего, а стрелка забрали полицейские.

«Сообщение об этом конфликте поступило в дежурную часть отдела полиции № 5 УМВД России по г. Екатеринбургу в 15.36 от охранника офиса, расположенного по улице Пушкина. На указанный адрес незамедлительно направили усиленную следственно-оперативную группу территориального ОВД. Сыщики выяснили, что одним из участников ссоры является водитель автомобиля Volkswagen Touareg. По предварительным данным, он возвращался к себе домой, однако проехать не мог, так как во дворе на дороге стояла Scoda с двумя мужчинами в салоне», — рассказал «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

По словам Горелых, стрелял владелец чешского автомобиля. В горбольницу № 23 доставили двух участников драки. Полицейские изъяли пистолет и гильзы с места происшествия.

Александр Лукманов
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