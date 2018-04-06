Юрий Дудь рассказал о доходах своего YouTube-канала

01:33 06 апреля 2018 0

Влогер отметил, что сумма заработка не превышает пяти миллионов рублей в месяц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главный редактор портала Sports.ru и влогер Юрий Дудь рассказал, сколько зарабатывает в месяц благодаря шоу «вДудь» на YouTube. Журналист также опроверг информацию о стоимости рекламного размещения в его шоу, которую опубликовало Российское исследовательское агентство блогеров (По данным РИАБ, упоминание в программе Дудя обходится заказчику в 1,2 млн рублей).

Дудь отметил, что информация о цене размещения рекламного поста в блоге не соответствует действительности. Он не стал раскрывать точный показатель дохода его шоу на YouTube, но подчеркнул, что сумма не превышает пяти миллионов рублей в месяц, передает incrussia.ru.

Дудь также отметил, что в данный момент его не интересует тема криптовалют и блокчейна. По мнению Дудя, эта сфера «если не новая „МММ“, то какая-то фигня, в которой надо разбираться». Влогер не исключил, что его отношение может измениться, если он погрузится в этот вопрос. Однако сейчас журналист не хочет инвестировать в криптовалюты и приглашать в качестве гостя на свое шоу основателя Ethereum Виталика Бутерина.

Как напоминает «Федеральное агентство новостей», 2 апреля Дудь на своем Youtube-канале презентовал полуторачасовой документальный фильм о золотой эпохе телеканала MTV. Речь идет о периоде с 1998 по 2002 годы. Если бы не эти пацаны и девчонки, никакого «вДудя», скорее всего, никогда бы не получилось», — подчеркнул видеоблогер.