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06 апреля 2018
05 апреля 2018
02:11  06 апреля 2018 0

Сбербанк прокомментировал информацию о вирусе, атакующем смартфоны клиентов

Виды Екатеринбурга, сбербанк
Смартфоны клиентов Сбербанка находятся под защитой «Лаборатории Касперского»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сбербанк назвал фейком информацию о троянском вирусе под названием Android.BankBot.358.origin, который атакует мобильные телефоны клиентов банка. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой финансовой организации.

«Это фейковая новость от компании, которая основной целью, видимо, ставит собственную рекламу, предлагая в этой же статье собственный антивирусный продукт», — говорится в сообщении. Представители Сбербанка уточнили, что клиенты надежно защищены антивирусным программным обеспечением, которое было разработано в «Лаборатории Касперского», пишет РБК. Отмечается, что российский банк оставляет за собой право доказать несостоятельность публикации в судебном порядке.

Как напоминает RT, специалисты российской антивирусной компании Dr.Web обнаружили троян, атакующий смартфоны клиентов Сбербанка. По данным аналитиков, вирус может нанести ущерб на сумму более 78 миллионов рублей.

Александр Черноскутов
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