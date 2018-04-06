Сбербанк прокомментировал информацию о вирусе, атакующем смартфоны клиентов

02:11 06 апреля 2018 0

Смартфоны клиентов Сбербанка находятся под защитой «Лаборатории Касперского» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сбербанк назвал фейком информацию о троянском вирусе под названием Android.BankBot.358.origin, который атакует мобильные телефоны клиентов банка. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой финансовой организации.

«Это фейковая новость от компании, которая основной целью, видимо, ставит собственную рекламу, предлагая в этой же статье собственный антивирусный продукт», — говорится в сообщении. Представители Сбербанка уточнили, что клиенты надежно защищены антивирусным программным обеспечением, которое было разработано в «Лаборатории Касперского», пишет РБК. Отмечается, что российский банк оставляет за собой право доказать несостоятельность публикации в судебном порядке.

Как напоминает RT, специалисты российской антивирусной компании Dr.Web обнаружили троян, атакующий смартфоны клиентов Сбербанка. По данным аналитиков, вирус может нанести ущерб на сумму более 78 миллионов рублей.